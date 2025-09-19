قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الاتحاد يدين استخدام أمريكا الفيتو للمرة السادسة ضد وقف إطلاق النار في غزة
لمن تركها سنوات عمره.. أمين الإفتاء يوضح خطوات أداء الفوائت من الصلاة
مصطفى بكري لـ إسرائيل: حذاري الاقتراب من الحدود المصرية
عمومية الأهلي توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي
الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين مايك والتز سفيرا لترامب بالأمم المتحدة
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي مع ليفربول قبل ديربي إيفرتون
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

سرعه النت
سرعه النت
إيمان عبد اللطيف

يعاني hgكثير من المستخدمين من بطء الإنترنت أو انقطاع إشارات الواي فاي داخل منازلهم، رغم اشتراكهم في باقات جيدة وسرعات مرتفعة، وهو ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء ضعف الشبكة.

وحسب خبراء الاتصالات والتقارير التقنية العالمية، فإن المشكلة لا تكمن دائمًا في الخدمة أو مزود الإنترنت، وإنما في المكان الذي يوضع فيه جهاز الراوتر داخل المنزل، حيث إن اختياره بعناية يساهم في تحسين الأداء بشكل كبير.

صحيفة "إكسبريس" البريطانية نشرت تقريرًا مفصلًا حول أبرز الأخطاء التي يرتكبها المستخدمون عند وضع الراوتر داخل منازلهم، مؤكدة أن بعض المواقع قد تعيق انتشار الإشارة أو تقلل من فعاليتها بشكل ملحوظ، حتى وإن كانت الخدمة مستقرة.

,أوضح الخبراء أن المعدن يعد من أكثر المواد خطورة على قوة الشبكة، لأنه يعكس الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن جهاز الراوتر، مما يمنعها من الانتشار بحرية وبما أن معظم الأثاث والأجهزة المنزلية يحتوي على أجزاء معدنية، فإن وضع الجهاز بالقرب منها قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من قوة الإشارة.

النت سرعه النت بطء النت

