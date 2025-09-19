​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

يعاني hgكثير من المستخدمين من بطء الإنترنت أو انقطاع إشارات الواي فاي داخل منازلهم، رغم اشتراكهم في باقات جيدة وسرعات مرتفعة، وهو ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء ضعف الشبكة.

وحسب خبراء الاتصالات والتقارير التقنية العالمية، فإن المشكلة لا تكمن دائمًا في الخدمة أو مزود الإنترنت، وإنما في المكان الذي يوضع فيه جهاز الراوتر داخل المنزل، حيث إن اختياره بعناية يساهم في تحسين الأداء بشكل كبير.

صحيفة "إكسبريس" البريطانية نشرت تقريرًا مفصلًا حول أبرز الأخطاء التي يرتكبها المستخدمون عند وضع الراوتر داخل منازلهم، مؤكدة أن بعض المواقع قد تعيق انتشار الإشارة أو تقلل من فعاليتها بشكل ملحوظ، حتى وإن كانت الخدمة مستقرة.

,أوضح الخبراء أن المعدن يعد من أكثر المواد خطورة على قوة الشبكة، لأنه يعكس الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن جهاز الراوتر، مما يمنعها من الانتشار بحرية وبما أن معظم الأثاث والأجهزة المنزلية يحتوي على أجزاء معدنية، فإن وضع الجهاز بالقرب منها قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من قوة الإشارة.