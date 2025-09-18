قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لليوم الثاني على التوالي .. انقطاع الإنترنت والاتصالات عن مدينة غزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدينة غزة شهدت انقطاع الإنترنت والاتصالات لليوم الثاني على التوالي نتيجة للغارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق ، هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصعيد عسكري واسع ضد قطاع غزة، محذرا من "تدمير كامل" للمنطقة في حال لم تستجب حركة حماس لشروط إسرائيل، وعلى رأسها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وتجريد الحركة من سلاحها.

وقال كاتس في بيان صدر عنه أمس الأربعاء: "مع بدء المناورة البرية وانتقال قيادة العمليات إلى القادة الميدانيين، تم تدمير 25 برجا في غزة، وهو رقم كبير وله دلالة استراتيجية".

وأضاف: من أجل إزالة أي تهديد محتمل على القوات البرية، جرى استهداف عناصر مسلحة وتدمير بنى تحتية عسكرية. كما طلب من السكان المدنيين الانتقال جنوبا حفاظا على سلامتهم".


وفي تحذير شديد اللهجة، صرح الوزير: "إذا لم تطلق حماس سراح المختطفين وتلق سلاحها، فسنحول غزة إلى أنقاض، لتكون شاهدا على ما فعله مقاتلوها من جرائم قتل واغتصاب".

توسع في العمليات البرية وفتح ممر للخروج

تأتي هذه التصريحات في وقت تتسع فيه العمليات البرية الإسرائيلية، وسط ضغوط سياسية وعسكرية متزايدة على حماس، وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فتح "مسار انتقال مؤقت" عبر شارع صلاح الدين، يربط شمال القطاع بجنوبه، لتسهيل حركة السكان الفارين من مدينة غزة، وذلك لمدة 48 ساعة تنتهي ظهر الجمعة.

مدينة غزة الغارات الإسرائيلية انقطاع الإنترنت والاتصالات حركة حماس وزير دفاع الاحتلال

