رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية، تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة، فى نبأ عاجل.

وعلق محمد فوزي الباحث في شؤون الأ1من الإقليمي على تطورات الأحداث في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي.



وقال محمد فوزي في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" إسرائيل تؤكد أنها غير معنية بأي وقف لإطلاق النار في غزة ".

وتابع محمد فوزي :" ما تقوم به إسرائيل من خلال دفع الشعب الفلسطيني للجنوب يعكس بدء الاحتلال في تنفيذ مخطط التهجير ".

وأكمل محمد فوزي: "إسرائيل تستمر في جرائم التطهير العرقي بحق الفلسطينيين عبر تدمير كافة البنى التحتية وقتل الفلسطينيين".



وتابع محمد فوزي : "إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي ومؤسساته عن طريق توسيع العمليات العسكرية".







