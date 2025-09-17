الهلال الأحمر يدفع بعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والدوائية إلى غزة.. تفاصيل

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" زياد قاسم بأن مصر قد أطلقت، صباح اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية الـ39 إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وأكد قاسم، في تصريحات مع الإعلاميين أمل مضهج وكريم حاتم، أن الهلال الأحمر المصري دفع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بعشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية، والتي تنوعت ما بين المواد الغذائية الأساسية مثل أجولة الطحين والأرز والمكرونة، إلى جانب مستلزمات طبية وإيوائية تتضمن الخيام والأغطية والمراتب، وذلك تلبية للاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وأشار المراسل إلى أن هذه القافلة انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، بالتزامن مع التصعيد العسكري والهجوم البري الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة غزة، فضلًا عن الأوامر التي صدرت للمدنيين بالنزوح جنوب وادي غزة.

وأبرز مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، الجهود الحثيثة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية العاملة داخل قطاع غزة، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وشدد، على أن هناك تنسيقًا يوميًا لتحديد قائمة المساعدات الإغاثية والإنسانية وفقًا للاحتياجات الفعلية لسكان القطاع، ما يعكس استجابة فورية ومستمرة للواقع الميداني والظروف المتغيرة.