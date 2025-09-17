باحثة سياسية: إسرائيل تستعد لاحتلال قطاع غزة بالكامل ودفع الفلسطينيين للنزوح نحو الحدود المصرية

أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لاستثمار تداعيات أحداث 7 أكتوبر من أجل إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد، وهو ما حوّل الصراع من مواجهة إسرائيلية فلسطينية إلى صراع إقليمي أوسع.

وقالت تمارا حداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن إسرائيل تستعد لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ودفع الفلسطينيين للنزوح نحو الحدود المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدخل الولايات المتحدة في مسار الصراع.

وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية، أن التصعيد العسكري والأمني مستمر دون أي مؤشرات على التراجع، وأن المخططات الإسرائيلية تتواصل في الضفة الغربية بهدف القضاء على أي مسار تفاوضي.