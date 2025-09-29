المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان

كشفت السلطات الأمريكية تفاصيل حادث اقتحام أحد الأشخاص لكنيسة يسوع المسيح بولاية ميشيجان، حيث أسفر الحادث عن احتراق المكان بالكامل، وسقوط قتلى و جرحى، كما تبين أن المتهم كان من سلاح المشاة البحرية الأمريكية، وشارك في حرب العراق.

و بحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، اقتحم المتهم بسيارته الأبواب الأمامية لمبنى الكنيسة، حيث خرج من السيارة الخاصة به وبدأ في إطلاق النار على الحاضرين في قداس يوم الأحد، عبر استخدام بندقية هجومية؛ مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بينهم شخص في حالة حرجة.

تم تحديد هوية المشتبه به، وهو توماس جاكوب سانفورد، البالغ من العمر 40 عامًا، وبحسب قوات مشاة البحرية الأمريكية، فإن المتهم القتيل خدم في الجيش من يونيو 2004 إلى يونيو 2008، حيث كان يعمل ميكانيكي سيارات تنظيميًا وعامل استعادة مركبات، وحصل على رتبة رقيب.

ووفقًا للسلطات، قام المسلح بإشعال النيران عمدًا في الكنيسة، وحضر الضباط إلى مكان الحادث بعد دقائق معدودة، حيث اشتبكوا مع الجاني وأردوه قتيلًا في موقف سيارات الكنيسة، وخلال محاولات إخماد النيران، عُثر على ما يصل إلى ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع في موقع الحادث.