المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في رام الله والبيرة وتغلق المركز الطبي التابع لأونروا
الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب
الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان

كشفت السلطات الأمريكية تفاصيل حادث اقتحام أحد الأشخاص لكنيسة يسوع المسيح بولاية ميشيجان، حيث أسفر  الحادث عن احتراق المكان بالكامل، وسقوط قتلى و جرحى، كما تبين أن المتهم كان من سلاح المشاة البحرية الأمريكية، وشارك في حرب العراق.

و بحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، اقتحم المتهم بسيارته الأبواب الأمامية لمبنى الكنيسة، حيث خرج من السيارة الخاصة به وبدأ في إطلاق النار على الحاضرين في قداس يوم الأحد، عبر استخدام بندقية هجومية؛ مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بينهم شخص في حالة حرجة.

تم تحديد هوية المشتبه به، وهو توماس جاكوب سانفورد، البالغ من العمر 40 عامًا، وبحسب قوات مشاة البحرية الأمريكية، فإن المتهم القتيل خدم في الجيش من يونيو 2004 إلى يونيو 2008، حيث كان يعمل ميكانيكي سيارات تنظيميًا وعامل استعادة مركبات، وحصل على رتبة رقيب.

ووفقًا للسلطات، قام المسلح بإشعال النيران عمدًا في الكنيسة، وحضر الضباط إلى مكان الحادث بعد دقائق معدودة، حيث اشتبكوا مع الجاني وأردوه قتيلًا في موقف سيارات الكنيسة، وخلال محاولات إخماد النيران، عُثر على ما يصل إلى ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع في موقع الحادث.

