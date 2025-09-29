قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في رام الله والبيرة وتغلق المركز الطبي التابع لأونروا
الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب
الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
أخبار البلد

مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل

اللجنة العليا للحج
كتب محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للحج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و محمد جبران، وزير العمل، و منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء طارق عبد الرازق، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، واللواء أحمد عبده، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد هذه اللجنة يأتي سعياً لتحقيق التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف ضمان الجاهزية والاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال موسم الحج القادم، بما يضمن قضاء المناسك بسهولة ويُسر.

وشهد الاجتماع مناقشة الضوابط المُقترحة لموسم الحج القادم لعام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية، حيث وجه رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل مع الجانب السعودي لتطبيق مختلف الضوابط التي تسهم في سلامة جميع الحجاج، وأداء المناسك بأفضل صورة.

وعرض اللواء طارق عبد الرازق، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، تقييماً لموسم حج العام الماضي لعام 1446 هجرية، وحصة كل جهة داخلية من التأشيرات المُخصصة للحجاج المصريين، مشيراً إلى عددٍ من الجوانب الإيجابية ومنها الحصول على مواقع مُتميزة لمخيمات القرعة بكُلٍ من عرفات ومنى، ومساحة إضافية للمخيمات بمشعر منى، كما تم تكريم مكتب شئون حجاج مصر بالحصول لأول مرة على جائزة التميز من ضمن 8 دول على مستوى العالم الإسلامي، لافتاً أيضاً إلى بعض التحديات التي واجهت البعثة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والكشوف الطبية التي يخضع لها الحجاج المصريون كل عام، وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة والسكان، وخطوات تسجيل البيانات الصحية الخاصة بكل مريض إلكترونياً؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للحجاج المصريين. كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع،  إلى أن أسطول مصر للطيران على أتم الاستعداد لنقل جميع الحجاج المصريين.

اللجنة العليا للحج مدبولي رئيس الوزراء الحج القادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

