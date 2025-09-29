أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟

يبحث المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم وسعر كيلو البانيه، خاصة وأن الأسواق تشهد استقراراً في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بكل أنواعها.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم الأثنين

سعر الفراخ البيضاء اليوم : سجلت أسعار الفراخ البيضاء 61 :60 جنيهًا، لتباع في الأسواق 71:70 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم



تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 102 و 103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم



سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم الاثنين



أما عن سعر كيلو البانيه، فيتراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

اسعار الفراخ والبانيه اليوم

ما هو سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم؟

من أكثر الأسئلة المتداولة بحثاً على جوجل، حيث هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء البانيه بشكل يومي.

وبحسب الأسواق، فيتراوح سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم مابين 200 و210جنيه حسب المنطقة

سعر البيض اليوم الأثنين



-سعر كرتونة البيض الأحمر 152 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 162 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض الأبيض 146 جنيهًا، لتباع للمستهلك 156 جنيهًا.

هبوط أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".