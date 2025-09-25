انخفاض أسعار الفراخ البيضاء.. وتباين في سوق الدواجن بمصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
تحقيقات وملفات

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء.. تباين في سوق الدواجن بمصر
إسراء عبدالمطلب

تشهد أسعار الدواجن في مصر حالة من التباين اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، وذلك وفقًا لما أعلنته بورصة الدواجن والبوابة الحكومية المعنية برصد أسعار السلع المحلية والعالمية. 

ويأتي هذا التباين بين انخفاض سعر الفراخ البيضاء مقابل ارتفاع سعر الفراخ البلدي، وسط اهتمام واسع من المستهلكين بمتابعة حركة الأسعار اليومية في المزارع والأسواق والمحلات التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الخميس، وفقًا لبيانات البوابة الحكومية، متوسط سعر بلغ 73 جنيهًا للكيلو بانخفاض جنيه واحد عن السعر السابق. كما تراوحت الأسعار بين 65 جنيهًا و95 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة والمحلات التجارية.
أما في البورصة، فقد بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

على الجانب الآخر، ارتفع سعر الفراخ البلدي اليوم، حيث سجل متوسط سعر كيلو المستهلك نحو 116 جنيهًا، بزيادة جنيه عن اليوم السابق، بينما تراوحت الأسعار ما بين 80 جنيهًا و130 جنيهًا للكيلو.

وفي المزارع، سجل سعر الكيلو من الدواجن البلدي ما بين 97 و98 جنيهًا وفقًا للأسعار المعلنة في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن ومشتقاتها

فيما يتعلق بأسعار المشتقات الأخرى من الدواجن في المحلات التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية، فقد جاءت كالتالي:

  • صدور دجاج طازجة (كيلو): من 130 إلى 230 جنيهًا.
  • دبوس دجاج طازج (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • أوراك دجاج طازجة (كيلو): نحو 110 جنيهات.
  • البانيه الطازج (كيلو): تراوح من 190 إلى 210 جنيهات.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 120 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كيلو): نحو 293 جنيهًا.

قراءة في المشهد السعري

يعكس هذا التباين في أسعار الدواجن اليوم الخميس حالة من التقلبات المستمرة التي يشهدها السوق المصري، نتيجة تغيرات في تكلفة الأعلاف وأسعار النقل إلى جانب معدلات العرض والطلب. وبينما يستفيد المستهلك من انخفاض الفراخ البيضاء، يظل ارتفاع الفراخ البلدي عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسر التي تفضل هذا النوع نظرًا لجودته وطعمه المميز.

الدواجن أسعار الدواجن الفراخ سعر الفراخ سعر الفراخ البيضاء الفراخ البلدي سعر الفراخ البلدي أسعار الفراخ

