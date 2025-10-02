قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
حنفي جبالي: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
ديني

البحوث الإسلامية يمدِّد مسابقة أهل القِبلة كلهم موحِّدون حتى نهاية أكتوبر

مسابقة (أهل القِبلة كلهم موحِّدون)
مسابقة (أهل القِبلة كلهم موحِّدون)
شيماء جمال

تُعلِن الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف تمديدَ فترة تلقِّي الأبحاث المشاركة في مسابقة (أهل القِبلة كلهم موحِّدون) حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بدلًا مِنَ الموعد السَّابق المحدَّد في 30 سبتمبر؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أكبر عدد مِنَ الباحثين للمشاركة.

وأوضحت الأمانة أنَّ المسابقة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، بنشر المنهج الأزهري الوسطي وترسيخ ثقافة التعدُّد وضَبْط الخلاف، ودَعْم وَحدة الصَّف الإسلامي، مشيرةً إلى استمرار تلقّي الأبحاث عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

ويُمكِنكم الاطِّلاع على الملف التعريفي بالمسابقة عبر الرَّابط الآتي: www.azhar.eg/qibla

الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الأزهر الشريف أهل القِبلة كلهم موحِّدون أحمد الطيِّب شيخ الأزهر المنهج الأزهري

