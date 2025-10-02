البحوث الإسلامية يمدِّد مسابقة أهل القِبلة كلهم موحِّدون حتى نهاية أكتوبر

تُعلِن الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف تمديدَ فترة تلقِّي الأبحاث المشاركة في مسابقة (أهل القِبلة كلهم موحِّدون) حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بدلًا مِنَ الموعد السَّابق المحدَّد في 30 سبتمبر؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أكبر عدد مِنَ الباحثين للمشاركة.

وأوضحت الأمانة أنَّ المسابقة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، بنشر المنهج الأزهري الوسطي وترسيخ ثقافة التعدُّد وضَبْط الخلاف، ودَعْم وَحدة الصَّف الإسلامي، مشيرةً إلى استمرار تلقّي الأبحاث عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

ويُمكِنكم الاطِّلاع على الملف التعريفي بالمسابقة عبر الرَّابط الآتي: www.azhar.eg/qibla