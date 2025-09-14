حرمني زوجي على نفسه ثم قال لي لم أقصد فما حكم ذلك؟ .. الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “حرمني زوجي على نفسه ثم قال لي لم أقصد ذلك فماذا أفعل؟”.

وأجاب عن السؤال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: “فى هذه الحالة نولي الزوج من أمره ما تولى، ما دام قال لك لم أكن أقصد فعليك تصديقه ولا تعملى مشكلة، وعليه أن يخرج كفارة”.

واشار خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، الى أنه ينبغي على الزوجة أن تنصح زوجها وتقول له “حرام عليك أن تحرم ما أحله الله لك”.

ونوه أنه يجب على الإنسان عند الغضب أن يمسك لسانه، ويفعل كمان كان يفعل رسول الله وكما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلل، وهو أن نستغفر عند الغضب ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان الشخص قائما يقعد وإذا كان قاعدا قالوا يضطجع، أو يتوضأ الإنسان لأن الماء تطفئ نار الغضب.

ولفت الى أنه ينبغي على الشخص أن يذهب إلى هذا العلاج النبوى عند الغضب، فكل هذا الذى أخبرنا به الرسول أرشدنا إليه وهو يعلم نفسيه الإنسان ويعالجها ويعالج ما بداخلنا.

حكم قول الزوج لزوجته انت طالق طالق طالق



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، يقع طلقة واحدة وهذا هو المعمول به في الفتوى.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الزوج لو نوى بطلاقه بأنه يريد الطلاق نهائيا بدون رجعة ، فعليه أن يذهب للمأذون ويخبره بنيته ويوثق الطلاق ثلاثا.

وأشار إلى أن المأذون لو أخطأ في كتابة رقم الطلقة، فبدلا من أن يكتبها الطلقة الثانية ، أخطأ وكتبها الثالثة، فالحل في هذه الحالة أن يذهب الجميع للقاضي والذي يقوم بدوره بعمل الإجراءات المتبعة والإثباتات التي تفيد بان هذه الطلقة هي الثانية وليس الثالثة.

وقوع الطلاق ثلاثا



قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنَّ مِن الفقهاء مَنْ يُفتي بدون مراعاة أحوال الناس، ودون مراعاة تماسك الأسرة والحفاظ عليه، وقد نبَّهنا على ذلك في كلمتنا في مؤتمر دار الإفتاء.

وأضاف الطيب، في حديث سابق له، أنه يجب على مَن يُفتي الناس أن تكون لديه من الخبرة الواقعية والمجتمعية التي تؤهله إذا ما سُئل عن حادثة معينة أن يعرف الحادثة بظروفها وملابساتها وما يترتب عليها من منافع أو مصالح أو أضرار على الواقع، ومن هذا المنطلق ضربت مثلًا بمسألة الطلاق الثلاث.

وأوضح أن ما عليه الجمهور أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات في لفظ واحد كأن قال لها أنت طالق طالق طالق أو قال لها أنت طالق بالثلاثة فإن هذا الطلاق يقع ثلاثًا، وبه تنتهي العلاقة الزوجية تمامًا، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر وطلقها.

وأشار إلى أن هذا الحكم ربما كان مقبولًا قديمًا؛ لأن الناس كانوا يتهيبون التلفظ بالطلاق، فلم يكن الوضع على ما نراه الآن من حلف الناس بالطلاق -والطلاق بالثلاثة- في مصالحهم اليومية والحياتية؛ لتأكيد كلامهم أو أنهم صادقون، فمثلًا لو اختلفوا في السوق على سلعةٍ ما حلفوا بالطلاق ثلاثًا، ويكون ذلك سببًا في هدم أسرة وتشريد أطفال وخراب بيوت، مع أن المفروض على منْ أراد الحلف أن يحلف بالله -عز وجل.



كفارة يمين الطلاق عند الغضب



الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدًا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.