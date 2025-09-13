قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
ديني

هل يجب قراءة سورة البقرة في جلسة واحدة لتحصيل فضلها ؟ .. تعرف على رد العلماء

فضل سورة البقرة
فضل سورة البقرة
عبد الرحمن محمد

قال العلماء إن سورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم، وقد ورد في فضلها نصوص نبوية عديدة تبين أثرها الكبير في التحصين من الشيطان والوقاية من السحر، وهو ما يجعلها محط اهتمام المسلمين في بيوتهم. 

وتساءل كثيرون عن مدى اشتراط قراءتها في جلسة واحدة متصلة لنيل فضلها، أم أن قراءتها على مراحل تحقق الغاية نفسها؟

وأوضح العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل عظيم لسورة البقرة كاملة، ولعدد من آياتها، مثل آية الكرسي وآخر آيتين منها، ومن بين الأحاديث الصحيحة التي وردت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة" [رواه مسلم: 780].

وأضاف العلماء أن النووي رحمه الله بيّن أن رواية الحديث جاءت بصيغتين: "ينفِر" و"يفرُّ"، وكلاهما صحيح، وكلاهما يدل على أن الشياطين لا تقوى على البقاء في البيت الذي تُتلى فيه هذه السورة المباركة.

وفي حديث آخر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة" [رواه مسلم: 804].
وأوضح العلماء أن "البطلة" هم السحرة، أي أن السحرة لا يقوون على مواجهتها أو إبطال أثرها.

وحول وجوب قراءة سورة البقرة بصوت مرتفع أو في جلسة واحدة، قال العلماء إن ذلك ليس شرطًا لتحصيل فضلها، فيكفي أن تُقرأ بأي صوت كان، ولو منخفضًا، كما يجوز قراءتها على مراحل، وليس بالضرورة أن تكون في جلسة واحدة.

ولا يُشترط أن يكون القارئ شخصًا واحدًا من أهل البيت، بل يمكن توزيع القراءة بينهم، وإن كان الأفضل أن تُقرأ كاملة من شخص واحد.

وفيما يتعلق بتشغيل سورة البقرة من المسجل أو الإذاعة، أوضح العلماء أنه لا يُعتد به في حكم القراءة الشرعية، حيث قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

صوت الشريط ليس بشيء، لا يفيد؛ لأنه لا يقال: قرأ القرآن، بل يقال: استمع إلى صوت قارئ سابق. وأكد أنه كما لا يُجزئ تسجيل الأذان أو الخطبة، فكذلك لا يُعتد بتسجيل قراءة القرآن كبديل عن القراءة المباشرة.

ومع ذلك، أضاف العلماء أنه إذا تعذر وجود من يقرأ سورة البقرة في البيت، وكان أفراد المنزل غير قادرين على القراءة، فيرجى أن ينالوا بعض فضلها بتشغيلها من المسجل، خاصةً إذا كان هناك من يستمع للقراءة بتدبر، وهو ما أشار إليه الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قال:
الأظهر – والله أعلم – أنه يحصل بقراءة سورة البقرة كلها من المذياع أو من صاحب البيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فرار الشيطان من ذلك البيت، ولكن لا يلزم من فراره أن لا يعود بعد انتهاء القراءة.

واختتم العلماء أن الشيطان قد يعود بعد انتهاء القراءة، تمامًا كما يفر عند الأذان ثم يرجع، لذا نصحوا بضرورة الاستمرار في التعوذ بالله من الشيطان، والمحافظة على الأذكار وقراءة القرآن بانتظام، حتى تتحقق الحماية التامة للبيت وأهله.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

جانب من الورشة

الصحة: ورشة عمل للتدريب على الفحص الميكروسكوبي للملاريا

المعمل المرجعي

الزراعة تعلن تجديد الإعتماد الدولي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني

الماشية

الزراعة: إجراء التلقيح الاصطناعي لـ42 ألف رأس ماشية

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

