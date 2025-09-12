لقيت 10 آلاف جنيه ومش لاقي صاحبها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال لشخص عثر على شنطة بها 10 آلاف جنيه على الشاطئ ولم يجد صاحبها، حيث أوضح أن هذه المسألة تُسمى في الفقه الإسلامي "اللقطة".

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الحكم يختلف باختلاف قيمة المال، فإذا كان المبلغ يسيرًا لا يلتفت إليه الناس عادة فلا حرج على من وجده أن ينتفع به أو يتصدق به، أما إذا كان المبلغ كبيرًا فيجب على الواجد أن يعرّفه لمدة عام كامل في مكان العثور عليه أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه بعد مرور العام وعدم ظهور صاحبه، يجوز للواجد أن يتصرف في المال مع بقاء ضمانه في ذمته، فإذا ظهر صاحب المال فيما بعد وأراد استرداده وجب ردّه إليه.

دار الإفتاء توصي بتسليم أموال اللقطة إلى أقرب قسم شرطة

وأشار أمين الإفتاء إلى أن دار الإفتاء توصي في مثل هذه الحالات بتسليم المبلغ إلى أقرب قسم شرطة، لأن صاحب المال غالبًا ما يلجأ إلى القسم لتحرير محضر بفقدانه، مما يسهل استرداده.

وأكد أمين الإفتاء أن تقدير كون المبلغ يسيرًا أو كبيرًا يختلف باختلاف العرف، موضحًا أن فقدان 20 أو 50 أو حتى 100 جنيه قد لا يدفع البعض للبحث عنها، بينما فقدان 500 أو 1000 جنيه غالبًا ما يجعل صاحبها يبحث عنها.