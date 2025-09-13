احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أدرك الإمام راكعًا بعد أن كبر للإحرام قائمًا، واشترك معه في القدر المجزئ من الركوع واطمأن معه ولو قليلًا، فإن تلك الركعة تُحسب له، ولا يعيدها بعد انتهاء الصلاة.

وأوضح أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن القدر المجزئ من الركوع هو الانحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه، ولو لم يضعهما، أما إذا لم يدرك هذا القدر من ركوع الإمام، بأن هوى المأموم للركوع فرفع الإمام، فلا تُحسب له الركعة، ويتابع الإمام في السجود، وهذا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عن جهل، ويجب تصحيحها لأنها تُبطل الصلاة.

فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء الحرص على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها.

واستند المجمع، في إجابته عن سؤال «ما الواجب على من أدرك الإمام راكعًا؟»، إلى ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يُدرك التكبيرة الأولى كُتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق».

هل التأخر في إدراك الركعة الأولى مع الإمام يوجب سجود السهو؟

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مضمونه: "أحيانًا أذهب إلى المسجد متأخرًا، وأجد الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، فهل يُشرع لي سجود السهو بعد سلامه من الصلاة؟"

وأجابت لجنة الفتوى أنه لا يُشرع لك سجود السهو، وعليك أن تتابع الصلاة مع الإمام حتى ينتهي من صلاته، فإذا سلَّم، قمت فأكملت ما بقي لك، ولا تسجد للسهو.

حكم قطع قراءة الفاتحة للحاق بالإمام في الركوع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المسلم إلى صلاة الجماعة وركع الإمام قبل أن يُتم المصلي قراءة الفاتحة، فعليه أن يقطع القراءة ويكبّر ويركع مع الإمام، موضحة أن الإمام يتحمل عنه الفاتحة.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، في ردها على سؤال: «دخلت صلاة الجماعة وعندما ركع الإمام لم أكن قد أكملت قراءة الفاتحة، فقطعتها وركعت معه، فما حكم ذلك؟»، أنه ينبغي للمصلي أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبّر مع الإمام، لأن الإمام يحملها عنه.



