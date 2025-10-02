شيخ الأزهر يكرم الطالبة آية بطلة مكافحة السرطان والمتفوقة دراسيًا

في لفتة إنسانية ، قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكريم الطالبة آية، ابنة قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، تقديرًا لتفوقها وتميزها في دراستها الأزهرية، على الرغم من معاناتها مع مرض السرطان وفقدانها البصر عقب خضوعها لجراحة دقيقة لاستئصال ورم في المخ.

آية، التي حصلت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية، أثبتت أن الإرادة الصلبة قادرة على هزيمة أصعب التحديات، حيث واصلت دراستها في الأزهر الشريف وحفظت أجزاءً من القرآن الكريم، لتكون نموذجًا يحتذى به في الصبر والمثابرة.

وكانت الطالبة قد عبرت في وقت سابق عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من جهات عدة، مؤكدة أن أكبر أمنياتها تتمثل في لقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي تعتبره قدوة ومثالا أعلى في حياتها.

وقد تحقق حلمها اليوم بتكريم الإمام الأكبر لها في مشيخة الأزهر الشريف، في مشهد يجسد الدعم المعنوي الكبير لطلاب العلم، ويعكس تقدير الأزهر للنماذج الملهمة من الشباب.

وفي سياق آخر أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف.

وجاء نص قرار شيخ الأزهر بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والمكونة من الأعضاء التاليين: