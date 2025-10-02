قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
شيخ الأزهر يكرم الطالبة آية بطلة مكافحة السرطان والمتفوقة دراسيًا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

في لفتة إنسانية ، قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكريم الطالبة آية، ابنة قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، تقديرًا لتفوقها وتميزها في دراستها الأزهرية، على الرغم من معاناتها مع مرض السرطان وفقدانها البصر عقب خضوعها لجراحة دقيقة لاستئصال ورم في المخ.

آية، التي حصلت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية، أثبتت أن الإرادة الصلبة قادرة على هزيمة أصعب التحديات، حيث واصلت دراستها في الأزهر الشريف وحفظت أجزاءً من القرآن الكريم، لتكون نموذجًا يحتذى به في الصبر والمثابرة.

وكانت الطالبة قد عبرت في وقت سابق عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من جهات عدة، مؤكدة أن أكبر أمنياتها تتمثل في لقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي تعتبره قدوة ومثالا أعلى في حياتها.

 وقد تحقق حلمها اليوم بتكريم الإمام الأكبر لها في مشيخة الأزهر الشريف، في مشهد يجسد الدعم المعنوي الكبير لطلاب العلم، ويعكس تقدير الأزهر للنماذج الملهمة من الشباب.

وفي سياق آخر أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف.

وجاء نص قرار شيخ الأزهر بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والمكونة من الأعضاء التاليين:

  • الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء “رئيسا”
  • الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية "عضوا" 
  • اللواء حازم محمود زين عبد المجيد سويلم، بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية "عضوا" 
  • الدكتور عصام جلال شعث، رئيس قطاع المحليا بوزارة التنمية المحلية "عضوا" 
  • المستشار أحمد إسماعيل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي “عضوا”
  • الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي "عضوا" 
  • الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري "عضوا" 
  • الدكتور سعيد صلاح الدين محمد حسن عامر، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني سابقا “عضوا”
  •  الدكتور خليفة محمد إبراهيم محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر "عضوا" 
  •  الدكتور أحمد محمد حسين حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية سابقا “عضوا”
  • محمد ربيع السعدي الطاهر، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بالأقصر "عضوا"
أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

بالصور

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

