"البحوث الإسلامية" يُطلِق قافلة دعويَّة وتوعويَّة إلى الواحات البحريَّة في ذكرى انتصارات أكتوبر

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً جديدةً إلى الواحات البحريَّة، في إطار استكمال أنشطته الميدانيَّة للتوعية المجتمعيَّة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة حضور وعَّاظ الأزهر بين الناس في مختلِف المناطق، وخاصَّة النائية منها؛ للتفاعل المباشر مع المواطنين، ودعمهم بالمعرفة الشرعيَّة والفكريَّة اللازمة لمواجهة التحديات.

وتركِّز القافلة على عددٍ من المحاور المهمَّة التي تواكب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة؛ من بينها: الحديث عن بطولة الجندي المصري وتضحياته، ومنزلة الشهيد، وواجب الدفاع عن الأرض والعِرض، بالإضافة إلى غرس قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب، وربطهم بتاريخهم المشرِّف، مع التذكير بضرورة حماية مقدَّرات الوطن والعمل على بنائه.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ قوافل الأزهر الدعويَّة تمثِّل وسيلة عمليَّة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ونشر الوعي الصحيح بقضايا الدِّين والوطن، مشيرًا إلى أنَّ القافلة الحاليَّة تُجسِّد روح التلاحم الوطني في ذكرى الانتصارات، وتؤكِّد أنَّ حب الوطن جزءٌ من الإيمان، وأنَّ التضحية في سبيله منزلة عظيمة في الإسلام.

وأوضح فضيلته أنَّ الأزهر الشريف يُولِي القضايا الوطنيَّة اهتمامًا خاصًّا في خطابه الدعوي؛ إذْ يربط بين ثوابت الدِّين وحاجات الواقع، لافتًا إلى أنَّ موضوعات القافلة تتناول -كذلك- خطر الشائعات التي تستهدف ضرب الاستقرار، وأهميَّة نَشْر ثقافة العمل والإنتاج، بما يُسهِم في حماية المجتمع وتقوية بنيانه.

من جانبه، أكَّد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، أنَّ القوافل الدعويَّة تأتي في إطار رؤية شاملة للأزهر الشريف لتعميق الوعي الوطني والدِّيني معًا، مبيِّنًا أنَّ الحديث عن بطولات أكتوبر يُعيد التذكير بدور الجيش المصري في حماية الوطن، ويغرس في النفوس قيمة التضحية والإيثار، ويعزِّز من روح الولاء والانتماء في مواجهة التحديات الراهنة.