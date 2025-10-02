قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مرصد الأزهر يحذر من استغلال الذكاء الاصطناعي في تأجيج الكراهية ضد مسلمي الهند

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
محمد شحتة

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن قلقه إزاء استخدام حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) في ولاية آسام الهندية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقطع فيديو انتخابي تحريضي ضد المسلمين، نُشر عبر الحساب الرسمي للحزب على منصة (X) بتاريخ 15 سبتمبر 2025.


وأوضح المرصد أن الفيديو قدَّم صورة مُضللة للمسلمين باعتبارهم "تهديدًا ديموغرافيًّا"، وروَّج لمزاعم خطيرة تسعى إلى بث الخوف والكراهية في المجتمع، وهو ما يُمثل شكلًا صارخًا من أشكال الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والدستورية القائمة على المواطنة والعدالة.


وأكد المرصد أن استغلال الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى دعائي مُلفق يضفي مصداقية زائفة على معلومات مغلوطة يُعد سابقة خطيرة في الحملات الانتخابية، وينذر بمخاطر جسيمة على السلم الأهلي والتعايش الديني.

ودعا مرصد الأزهر لجنة الانتخابات الهندية إلى فتح تحقيق عاجل حول مدى قانونية هذا الفيديو، والعمل على صياغة مدونات سلوك رقمية صارمة تُنظِّم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات السياسية، فضلًا عن تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي من قِبَل المنصات التقنية للحد من انتشار خطاب الكراهية.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن التقنيات الحديثة ينبغي أن تُسخَّر لخدمة الإنسانية والتنمية وتعزيز السلم المجتمعي، لا أن تتحول إلى أدوات لبث الانقسام والتحريض. وشدد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء مثل هذه الممارسات قد يشجع على تكرارها في دول أخرى، مما يهدد بتقويض أسس التعايش واحترام التعددية الدينية والثقافية في العالم.

مرصد الأزهر الأزهر مكافحة التطرف حزب بهاراتيا جاناتا ولاية آسام الهندية المسلمين الذكاء الاصطناعي

المزيد

