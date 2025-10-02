قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادي الصيد يحقق 64 مليون جنيه فائضاً في الميزانية للعام المالي 2025
طعن عدة أشخاص خلال ازدحام في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة
انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب
مدبولي: الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
فن وثقافة

سيد رجب: "لينك" يسلط الضوء على قضايا اجتماعية خلف ستار النصب الإلكتروني

كشف الفنان سيد رجب تفاصيل مسلسله الجديد "لينك" الذى يجمعه بالفنانة رانيا يوسف، ويتواصل تصويره مشاهده على قدم وساق تمهيداً لعرضه على قناة dmc ومنصة watch it خلال الأيام القليلة المقبلة مؤكداً أن العمل ينطلق من قضية النصب الإلكتروني ليتم تسليط الضوء بعدها العديد من المشكلات الموجودة في كل بيت مصري.

وأوضح سيد رجب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الفكرة الأساسية لمسلسل "لينك" تدور حول النصب الإلكتروني من خلال إرسال رابط، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال، قال: "تتعرض أموالي للسرقة، وكذلك أموال رانيا يوسف، ونظراً لأننا نسكن في عمارة واحدة، نبدأ في السعى وراء استعادة أموالنا، ولكن العمل لا يقتصر على قصة سرقة الأموال، بل يتخذ منها مدخلا دراميا لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية أعمق.

وتابع سيد رجب :"مع الدخول في أحداث مسلسل "لينك" تنكشف علاقات اجتماعية متعددة، منها علاقة الأب بأبنائه، وعلاقة الجار بجاره، وكذلك علاقة الصديق بصديقه، كما نطرح من خلال العمل العديد من المشكلات التي يعاني منها الشباب، مثل الإدمان، بالإضافة إلى طموحات بعضهم المفرطة التي قد تدفعهم إلى طرق خاطئة وتتحول إلى مشكلة حقيقية".

مسلسل "لينك" يشارك في بطولته إلى جانب النجمين سيد رجب ورانيا يوسف، نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال،  اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

