قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعن عدة أشخاص خلال ازدحام في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة
انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب
مدبولي: الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صوت هند رجب وعائشة لا تسطيع الطيران .. تفاصيل عرض خمسة أفلام طويلة في مهرجان ريو دي جانيرو بالبرازيل

الافلام المشاركة
الافلام المشاركة
أحمد البهى

تشارك خمسة أفلام في مهرجانريو دي جانيرو، أحد أهم المهرجانات في البرازيل وأمريكا اللاتنية، وهي: صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم الوثائقي سودان ياغالي للمخرجة هند المدب، وعائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مرادمصطفى والمستعمرة للمخرج محمد رشاد وسماء بلا أرض للمخرجةأريج البحيري. 
 
في برنامج بانوراما عالمية بالمهرجان يشارك صوت هند رجب للمخرجةكوثر بن هنية ممثل تونس في جوائز الأوسكار والحائز على جائزة الأسدالفضي للجنة التحكيم الكبرى في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من بطولة  سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتوجي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق.  شارك الفيلم أيضًا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما تم اختياره ليكون فيلم ختام مهرجان القاهرة في دورته المقبلة. وتدور قصته في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة فيالسادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسللإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب. 
 
الفيلم يعرض يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً في Cine Odeon - CCLSR ، ويوم الاربعاء 10 أكتوبر، الساعة 4:30 مساءً في CinesystemBelas Artes 6، ويوم السبت 11 أكتوبر، الساعة 7مساءً في EstaçãoNET Botafogo 1 ويوم الأحد 12 أكتوبر، الساعة 4:30 في KinoplexSão Luiz 2

وفي برنامج Expectations يعرض الفيلم الوثائقي السياسي سودان ياغالي للمخرجة هند مدب وهو إنتاج فرنسي تونسي مشترك يقدم صورةجماعية لجيل يناضل من أجل الحرية بكلماته وقصائده وهتافاته. يتتبع الفيلم الوثائقي خمسة ناشطين سياسيين سودانيين شباب وهم يكافحون للإطاحة بالنظام العسكري في البلاد في السنوات المضطربة التي سبقت الحرب الأهلية السودانية ونفيهم اللاحق. وكان عرض الفيلم العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي.
الفيلم يعرض يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 7:15 مساءً في Estação NETRio 4، ويوم السبت 11 أكتوبر، الساعة 1:45 مساءً في CineCariocaJosé Wilker 2
 
ويشارك في نفس البرنامج فيلم عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى، وهو إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان، ويدور حول عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية. عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة غير أخلاقية مقابل حمايتها، ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه. تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.
 
عُرض فيلم عائشة لا تسطيع الطيران عالميًا لأول مرة في مسابقة نظرةما بمهرجان كان السينمائي الدولي، ثم شارك بعدها في عدة مهرجانات دولية.
الفيلم يعرض يوم الجمعة 3 أكتوبر الساعة 4:30 مساءً في Estação NETGávea 4، ويوم الإثنين 6 أكتوبر، الساعة 9  مساءً في CinesystemBelas Artes 2، ويوم الثلاثاء 7 أكتوبر، الساعة 2 مساءً في ReservaCultural Niterói 2، ويوم السبت 11 أكتوبر، الساعة 9 مساءً فيEstação NET Rio 4.
 
كما يشارك فيلم المستعمرة للمخرج محمد رشاد وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تتمحور أحداث الفيلم حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهماالجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.
 
كان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجانMiWorld السينمائي لأفلام الشباب حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان بولزانو السينمائي ببوزن بإيطاليا.
 
الفيلم يعرض يوم الخميس 2 أكتوبر الساعة 1:45 مساءً في CineCariocaJosé Wilker 2، ويوم الإثنين 6 أكتوبر، الساعة 6:45 مساءً في Estação NET Rio 4.وفيلم سماء بلا أرض للمخرجة أريج البحيري. وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تعيش ماري وناني وجولي معًا في منزل يُستخدم أيضًا ككنيسة. يُجبرهم وصول فتاة يتيمة صغيرة على مواجهة جراحهم الدفينة، كاشفًاعن هشاشة حياتهم.و تم اختياره فيلم افتتاح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث أقيم عرضه العالمي الأول.
 
الفيلم يعرض يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 2 مساءً في Kinoplex SãoLuiz 2، ويوم الثلاثاء 7 أكتوبر، الساعة 6:30 مساءً في 

 Artes 2، ويوم الخميس 9 أكتوبر، الساعة 9 مساءً في EstaçãoNET Rio 4.

عائشة لا تسطيع الطيران صوت هند رجب المستعمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

قوافل طبية مجانية تجوب مدن وقرى البحر الأحمر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محافظ الغربية

الغربية .. افتتاح معرض أكتوبر والإنجاز وتوزيع 20 حقيبة على ذوي الهمم

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية ورئيس المعاهد التعليمية يتفقدان تطوير مستشفي شبين الكوم

بالصور

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد