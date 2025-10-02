صوت هند رجب وعائشة لا تسطيع الطيران .. تفاصيل عرض خمسة أفلام طويلة في مهرجان ريو دي جانيرو بالبرازيل

تشارك خمسة أفلام في مهرجانريو دي جانيرو، أحد أهم المهرجانات في البرازيل وأمريكا اللاتنية، وهي: صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم الوثائقي سودان ياغالي للمخرجة هند المدب، وعائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مرادمصطفى والمستعمرة للمخرج محمد رشاد وسماء بلا أرض للمخرجةأريج البحيري.



في برنامج بانوراما عالمية بالمهرجان يشارك صوت هند رجب للمخرجةكوثر بن هنية ممثل تونس في جوائز الأوسكار والحائز على جائزة الأسدالفضي للجنة التحكيم الكبرى في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من بطولة سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتوجي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق. شارك الفيلم أيضًا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما تم اختياره ليكون فيلم ختام مهرجان القاهرة في دورته المقبلة. وتدور قصته في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة فيالسادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسللإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.



الفيلم يعرض يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً في Cine Odeon - CCLSR ، ويوم الاربعاء 10 أكتوبر، الساعة 4:30 مساءً في CinesystemBelas Artes 6، ويوم السبت 11 أكتوبر، الساعة 7مساءً في EstaçãoNET Botafogo 1 ويوم الأحد 12 أكتوبر، الساعة 4:30 في KinoplexSão Luiz 2

وفي برنامج Expectations يعرض الفيلم الوثائقي السياسي سودان ياغالي للمخرجة هند مدب وهو إنتاج فرنسي تونسي مشترك يقدم صورةجماعية لجيل يناضل من أجل الحرية بكلماته وقصائده وهتافاته. يتتبع الفيلم الوثائقي خمسة ناشطين سياسيين سودانيين شباب وهم يكافحون للإطاحة بالنظام العسكري في البلاد في السنوات المضطربة التي سبقت الحرب الأهلية السودانية ونفيهم اللاحق. وكان عرض الفيلم العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي.

الفيلم يعرض يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 7:15 مساءً في Estação NETRio 4، ويوم السبت 11 أكتوبر، الساعة 1:45 مساءً في CineCariocaJosé Wilker 2



ويشارك في نفس البرنامج فيلم عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى، وهو إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان، ويدور حول عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية. عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة غير أخلاقية مقابل حمايتها، ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه. تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.



عُرض فيلم عائشة لا تسطيع الطيران عالميًا لأول مرة في مسابقة نظرةما بمهرجان كان السينمائي الدولي، ثم شارك بعدها في عدة مهرجانات دولية.

الفيلم يعرض يوم الجمعة 3 أكتوبر الساعة 4:30 مساءً في Estação NETGávea 4، ويوم الإثنين 6 أكتوبر، الساعة 9 مساءً في CinesystemBelas Artes 2، ويوم الثلاثاء 7 أكتوبر، الساعة 2 مساءً في ReservaCultural Niterói 2، ويوم السبت 11 أكتوبر، الساعة 9 مساءً فيEstação NET Rio 4.



كما يشارك فيلم المستعمرة للمخرج محمد رشاد وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تتمحور أحداث الفيلم حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهماالجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.



كان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجانMiWorld السينمائي لأفلام الشباب حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان بولزانو السينمائي ببوزن بإيطاليا.



الفيلم يعرض يوم الخميس 2 أكتوبر الساعة 1:45 مساءً في CineCariocaJosé Wilker 2، ويوم الإثنين 6 أكتوبر، الساعة 6:45 مساءً في Estação NET Rio 4.وفيلم سماء بلا أرض للمخرجة أريج البحيري. وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تعيش ماري وناني وجولي معًا في منزل يُستخدم أيضًا ككنيسة. يُجبرهم وصول فتاة يتيمة صغيرة على مواجهة جراحهم الدفينة، كاشفًاعن هشاشة حياتهم.و تم اختياره فيلم افتتاح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث أقيم عرضه العالمي الأول.



الفيلم يعرض يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 2 مساءً في Kinoplex SãoLuiz 2، ويوم الثلاثاء 7 أكتوبر، الساعة 6:30 مساءً في

Artes 2، ويوم الخميس 9 أكتوبر، الساعة 9 مساءً في EstaçãoNET Rio 4.