إذاعة الاحتلال: الغارات الأخيرة على غزة تهدف لإزالة التهديدات
مدرب سويدي عن مفاوضات الأهلي: مش صعب ومحتاج تجربة جديدة
مرض معدٍ وخطير.. الزراعة تكشف كواليس 13 أسدًا بحديقة الحيوان
رغم مفاوضات وقف الحرب.. إسرائيل تعلن شمال وادي غزة منطقة قتال خطر وتحذر السكان
9 غيابات تضرب الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
الوطنية للانتخابات: نعمل على جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية بأيسر جهد
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
اليوم.. انطلاق بطولة الدوري الممتاز والمرتبط لكرة السلة سيدات

القسم الرياضي

تنطلق اليوم الخميس منافسات، بطولة الدورى الممتاز أ سيدات والمرتبط تحت 18 سنة، حيث تقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 2 و 3 و 4  أكتوبر  بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام. 9 و 10 و 11 أكتوبر.

ويلتقى اليوم، الأهلى مع الطيران، البنك الاهلى مع الجزيرة، سبورتنج مع نيو جيزة و الزهور مع مدينة نصر، كما يلتقى مصر للتأمين مع وادي دجلة، وسموحة مع الشمس، هليوبوليس مع الاولمبى، الصيد مع جزيرة الورد.


يشارك فى البطولة 16 فريقا تم تقسيمهم 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى الاهلى والطيران والبنك الأهلي والجزيرة.

المجموعة الثانية سبورتنج ونيو جيزة والزهور ومدينة نصر.

المجموعة الثالثة هليوبوليس والصيد وجزيرة الورد والأولمبي.

المجموعة الرابعة وادي دجلة ومصر للتأمين وسموحة والشمس.

