اليوم.. انطلاق بطولة الدوري الممتاز والمرتبط لكرة السلة سيدات

تنطلق اليوم الخميس منافسات، بطولة الدورى الممتاز أ سيدات والمرتبط تحت 18 سنة، حيث تقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 2 و 3 و 4 أكتوبر بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام. 9 و 10 و 11 أكتوبر.

ويلتقى اليوم، الأهلى مع الطيران، البنك الاهلى مع الجزيرة، سبورتنج مع نيو جيزة و الزهور مع مدينة نصر، كما يلتقى مصر للتأمين مع وادي دجلة، وسموحة مع الشمس، هليوبوليس مع الاولمبى، الصيد مع جزيرة الورد.



يشارك فى البطولة 16 فريقا تم تقسيمهم 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى الاهلى والطيران والبنك الأهلي والجزيرة.

المجموعة الثانية سبورتنج ونيو جيزة والزهور ومدينة نصر.

المجموعة الثالثة هليوبوليس والصيد وجزيرة الورد والأولمبي.

المجموعة الرابعة وادي دجلة ومصر للتأمين وسموحة والشمس.