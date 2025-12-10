قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني رمزي: الكرة المصرية ماشية بالبركة والدوري ضعيف
إلا اليهود الإشكناز والصينيين.. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج "الكشري المصري" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان: مستشفى 57357 نموذج فريد للعطاء

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، زيارة لمستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة ورؤساء المجالس القومية للطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث استمع خلال الزيارة إلى عرض تفصيلى من د. شريف ابو النجا المدير التنفيذى للمستشفى حول تاريخ تطور المستشفى ومختلف الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى. 

كما حرص على لقاء مجموعة من الأطفال وذويهم، مشيداً بالجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد الدكتور عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته للمستشفى، أن هذا الصرح الإنساني يمثل نموذجاً فريداً للعطاء والعمل الأهلي، باعتباره أكبر مستشفى مجاني لرعاية أطفال السرطان في العالم، وإنجازاً يبعث الفخر في نفوس المصريين جميعاً. 

وأوضح أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يرسخ المعنى الحقيقي للحق في الحياة، ويجسد رسالة إنسانية تقوم على حماية الطفل وصون كرامته. 

وأضاف أن ما تحقق في مستشفى ٥٧٣٥٧ يعكس قوة النسيج المجتمعي المصري، وقدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس عندما تتكامل الجهود وتتوحد الإرادة، مؤكداً أن الحق في الصحة هو التزام وطني تشارك فيه الدولة والمجتمع معاً.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، كلها عناصر لابد أن تسير جنباً إلى جنب، مؤكداً أنها قضايا تتقاطع مع عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومشدداً على أن اللجنة ستواصل تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال. كما أوضح أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة للتذكير بأن الحفاظ على كرامة الإنسان هو جوهر السياسات الوطنية، وأن تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين هو أحد أهم مسارات العمل التي تعكف عليها الدولة المصرية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مستشفى ٥٧٣٥٧ لاج سرطان الأطفال

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

طه الفشني

في ذكرى وفاة طه الفشني.. اكتشفه ناظر مدرسة وكرمه عبد الناصر والسادات

المطر والرعد والبرق

دعاء المطر والرعد والبرق.. 10 كلمات يقضي الله بها حاجتك

وزارة الاوقاف

اليوم.. ختام فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

