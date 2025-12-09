وزير الخارجية يؤكد أهمية سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة، كما أكد أهمية سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية، أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى غزة.