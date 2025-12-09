قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
توك شو

وزير الخارجية يؤكد أهمية سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

هاني حسين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة، كما أكد أهمية سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية، أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى غزة.

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

محمد شريف وحلمي طولان

وضعت يدي على فمي بسبب الكاميرات.. ماذا دار بين محمد شريف وحلمي طولان؟

اكتشاف علمي غير مسبوق يولد من قلب العزلة

63 يوما في الظلام… كيف أعاد رجل واحد تعريف الزمن داخل كهف جبال الألب؟

الرضاعة

أهم الطرق لتقليل انتقال الأدوية من الأم إلى الأطفال الرضع

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

