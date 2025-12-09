قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوط أول .. منتخب الأردن يتقدم على مصر ببطولة كأس العرب
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة

محمود عبد القادر

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الجيش التركي أتم استعداداته اللوجستية والعسكرية لاحتمال نشر قواته ضمن قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، وسط حراك دبلوماسي متسارع حول ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.

وبحسب "معاريف" صباح اليوم، فقد جهزت أنقرة قوة خاصة تضم نحو ألفَي شرطي بزي عسكري تركي، استعدادًا لأي قرار رسمي بشأن المشاركة في القوة الدولية.

كما نقل موقع "تركيا اليوم" الإخباري عن مصادر أمنية أن الولايات المتحدة تبدي اهتمامًا واضحًا بانضمام تركيا إلى هذه القوة، رغم الاعتراض الإسرائيلي.

 وتضغط واشنطن –وفق المصادر– على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوجود عناصر تركية، مع التأكيد على دور أنقرة كإحدى الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجيش التركي استكمل تجهيز وحدات مختلفة قد تكلف بمهام متعددة داخل غزة، وفي حال صدور القرار الرسمي سيتم تجميع هذه الوحدات وإرسالها فورًا.

كما أشارت المعلومات التي نشرها تركيا اليوم إلى أن القوات المسلحة التركية تعمل منذ فترة على اختيار العناصر المخصّصة لقوة مهام غزة، رغم عدم الكشف حتى الآن عن الفروع العسكرية التي ستشارك فعليًا. وتؤكد المصادر أن مكانة تركيا كدولة ضامنة تجعل مشاركتها مسألة محورية في أي ترتيبات أمنية مقبلة داخل القطاع

الجيش التركي تركيا قطاع غزة تركيا وقطاع غزة إسرائيل

