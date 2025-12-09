تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الجيش التركي أتم استعداداته اللوجستية والعسكرية لاحتمال نشر قواته ضمن قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، وسط حراك دبلوماسي متسارع حول ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.

وبحسب "معاريف" صباح اليوم، فقد جهزت أنقرة قوة خاصة تضم نحو ألفَي شرطي بزي عسكري تركي، استعدادًا لأي قرار رسمي بشأن المشاركة في القوة الدولية.

كما نقل موقع "تركيا اليوم" الإخباري عن مصادر أمنية أن الولايات المتحدة تبدي اهتمامًا واضحًا بانضمام تركيا إلى هذه القوة، رغم الاعتراض الإسرائيلي.

وتضغط واشنطن –وفق المصادر– على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوجود عناصر تركية، مع التأكيد على دور أنقرة كإحدى الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجيش التركي استكمل تجهيز وحدات مختلفة قد تكلف بمهام متعددة داخل غزة، وفي حال صدور القرار الرسمي سيتم تجميع هذه الوحدات وإرسالها فورًا.

كما أشارت المعلومات التي نشرها تركيا اليوم إلى أن القوات المسلحة التركية تعمل منذ فترة على اختيار العناصر المخصّصة لقوة مهام غزة، رغم عدم الكشف حتى الآن عن الفروع العسكرية التي ستشارك فعليًا. وتؤكد المصادر أن مكانة تركيا كدولة ضامنة تجعل مشاركتها مسألة محورية في أي ترتيبات أمنية مقبلة داخل القطاع