حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة

أكدت حركة "حماس" ،رفضها لتصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، والتي ادعى فيها أن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة.

وذكرت الحركة - في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية - أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر في امتداد للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق.

وشددت الحركة - في بيانها - على أن أي نقاش حول المرحلة الثانية يجب أن يسبقه تطبيق كامل لبنود المرحلة الأولى.