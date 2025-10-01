سفير كوريا الجنوبية يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو

حل السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية ضيفا على برنامج (عالم المعرفة) الذي يقدمه الدكتور عمرو مبروك على موجات إذاعة البرنامج الأوروبي، حيث تحدث عن العلاقات الوطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية، كما تحدث عن الفن والثقافة الكورية وأسباب ومظاهر انتشارها على المستوى العالمي.

وزار سفير كوريا الجنوبية - قبيل اللقاء - استديو نجيب محفوظ، والذي يرى النيل والأهرامات معاً .

كان في استقبال ضيف ماسبيرو، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين، وأهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم للضيف الكوري، وأشاد بالعلاقات المميزة بين القاهرة وسول.