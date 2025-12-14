صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوى

أ ش أ

أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، أن صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 24.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مسجلة نموا للشهر العاشر على التوالي.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الأحد/ - وصلت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 25.45 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 24.3% عن نفس الشهر من العام الماضي.



وارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر العاشر على التوالي وسط الأداء القوي لأشباه الموصلات وتعافي الطلب العالمي على أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وبحسب البنود، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 38.6% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 17.27 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.



كما ارتفعت صادرات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية ومعدات الاتصالات بنسب 3.5% و1.9% و3.3% على التوالي.

في حين انخفضت صادرات الشاشات بنسبة 3.7%.



وزادت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 12.77 مليار دولار.



وسجل الميزان التجاري فائضا قياسيا قدره 12.69 مليار دولار.