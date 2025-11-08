من مجمع إدكو.. تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة والتصدير عبر السفينة “GASLOG GIBRALTAR” لصالح شركة شل ، متجهة إلى اليونان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ، لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج من الغاز علاوة على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد اعلنت تحقيق منطقة دلتا النيل البرية لأول مرة منذ عامين؛كشفين جديدين للغاز الطبيعى، فى مؤشر واضح على عودة نشاط الاستكشاف والإنتاج فى واحدة من أهم مناطق إنتاج الغاز بمصر.

وأوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الكشف الأول حققته شركة هاربور إنرجي البريطانية من خلال شركة دسوق للبترول بالبئر (شمال سيدي غازي 9-1)، بينما تحقق الكشف الثانى بواسطة شركة دانة غاز الإماراتية من خلال شركة الوسطانى للبترول بمنطقة غرب القنطرة بالبئر (سلمى دلتا-6).

أضاف الوزير أنه جارى وضع الكشفين على خريطة الإنتاج بإجمالى إنتاج يومى يبلغ نحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ما يمثل إضافة قوية للطاقة الإنتاجية المحلية.

أكد أن هذه النتائج جاءت ثمرة للسياسات الاستثمارية المرنة التى تتبناها الوزارة، والتى تستهدف تحفيز الشركات العالمية على استئناف أعمال الاستكشاف فى مناطق مصر الواعدة.