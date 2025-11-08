قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
اقتصاد

من مجمع إدكو.. تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان

خط غاز
خط غاز
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة والتصدير عبر السفينة “GASLOG GIBRALTAR” لصالح شركة شل ، متجهة إلى اليونان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ، لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج من الغاز علاوة على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد اعلنت تحقيق منطقة دلتا النيل البرية لأول مرة منذ عامين؛كشفين جديدين للغاز الطبيعى، فى مؤشر واضح على عودة نشاط الاستكشاف والإنتاج فى واحدة من أهم مناطق إنتاج الغاز بمصر.

وأوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الكشف الأول حققته شركة هاربور إنرجي البريطانية من خلال شركة دسوق للبترول بالبئر (شمال سيدي غازي 9-1)، بينما تحقق الكشف الثانى بواسطة شركة دانة غاز الإماراتية من خلال شركة الوسطانى للبترول بمنطقة غرب القنطرة بالبئر (سلمى دلتا-6).

أضاف الوزير أنه جارى وضع الكشفين على خريطة الإنتاج بإجمالى إنتاج يومى يبلغ نحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ما يمثل إضافة قوية للطاقة الإنتاجية المحلية.

أكد أن هذه النتائج جاءت ثمرة للسياسات الاستثمارية المرنة التى تتبناها الوزارة، والتى تستهدف تحفيز الشركات العالمية على استئناف أعمال الاستكشاف فى مناطق مصر الواعدة.

