عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مشروع علم الروم بين مصر وقطر هو صفقة استثمارية كبرى وهي أحد الصفقات القطرية في مصر.

وأضاف عبد المنعم سعيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن معالم هذه الصفقة أن يكون هناك عملية تطوير لإنشاء مجتمع تنموي لمنطقة علم الروم التي تبعد حوالي 50 كيلو متر عن رأس الحكمة، على مساحة 4900 فدان أي حوالي 20 مليون متر.

وأوضح أن هذه المساحة ستكون مجتمع تنموي وليس كمبوند سكني فقط، فسيكون هناك إنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات، بحيث تستمر تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وذكر أن هذه الصفقة تستهدف توفير 250 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات في عملية الانشاءات والتطوير في حدود 29.7 مليار دولار.

كما تتحصل الخزانة المصرية على 3.5 مليار دولار في أواخر شهر ديسمبر بالإضافة إلى 15% من عوائد المشروع وحصة عينية تقدر بـ 1.8مليار دولار متمثلة في الحصول على وحدات سكنية وإدارية داخل المشروع للجانب المصري في حدود 397 ألف متر.