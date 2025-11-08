خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية

قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية، مستغلة غياب الدور الفعّال لكل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، اللذين أصبحا خاضعين في كثير من الأحيان لتوجهات الإدارة الأمريكية.

وأضاف المشموشي خلال مداخلة عبر تطبيق Zoom مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تتحكم في مسار القرارات الدولية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يترك لبنان وغيرها من الدول المتأثرة بالتصعيد الإسرائيلي دون منفذ حقيقي للحماية الدولية أو الدعم الأممي الفاعل.

صفقات سياسية وأمنية

وأوضح الخبير العسكري أن ما يجري حاليًا هو صفقات سياسية وأمنية تُدار بين واشنطن وتل أبيب، وتبدو وكأنها صفقات من طرف واحد، تسعى من خلالها الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة، دون مراعاة للقرارات الأممية أو القوانين الدولية التي تضمن حقوق الشعوب واستقرار الدول.

وأكد أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط قوية داخل مؤسساتها السياسية والإعلامية والدبلوماسية، يمكنها إن تضغط على إسرائيل للتوقف عن انتهاكاتها المستمرة على كامل الأراضي اللبنانية.