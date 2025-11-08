العربية لحقوق الإنسان: 55 متابعًا من 18 جنسية في لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

أنهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء اليوم أعمال الاجتماع التحضيري لفريق بعثتها الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، استعدادًا لانطلاق المرحلة الأولى من العملية الانتخابية داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

ويضم فريق المنظمة 55 متابعًا من 18 جنسية مختلفة، يشارك منهم 29 متابعًا من 9 دول في متابعة مجريات المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجاري.

وتغطي البعثة الدولية للمنظمة متابعة الانتخابات في سبع محافظات من بين 14 محافظة تشملها المرحلة الأولى، وهي: الجيزة، المنيا، بني سويف، الأقصر، قنا، البحيرة، والإسكندرية، من خلال فريق مركزي وخمسة فرق ميدانية.