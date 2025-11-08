رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب

أكد ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أن الجالية المصرية في ألمانيا تتوافد لليوم الثاني على التوالي على السفارة المصرية في برلين والقنصلية في هامبورج وبرلين للإدلاء بأصواتهم في ، مشيرًا إلى أن اليوم السبت يمثل الذروة في العملية الانتخابية، حيث فتحت السفارات أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء .

وأكد ماجد سعد - في مداخلة هاتفية مع قناة النيل للأخبار- أن العملية الانتخابية في مدن فرانكفورت وبرلين وهامبورج تسير بشكل منتظم ودون أي معوقات.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية أن مشاركة الجالية المصرية في ألمانيا في الاستحقاقات الدستورية تعتبر مقبولة إلى حد كبير، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الطلبة والشباب المصريين في الجامعات الألمانية .

ويواصل المصريون في الخارج المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى، حيث تواصل مراكز الاقتراع فتح أبوابها لليوم الثاني والأخير من الانتخابات.