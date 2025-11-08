جيش الاحـتلال: رئيس الأركان التقى عائلة جولدن وأطلعها على التفاصيل المتوفرة لدى الجيش

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن جيش الاحـتلال أوضح أن رئيس الأركان التقى عائلة جولدن وأطلعها على التفاصيل المتوفرة لدى الجيش.

استعادة جثامين المحتجزين

ووفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية؛ فإن رئيس الأركان أكد التزامه والتزام الجيش باستعادة جثامين جميع المحتجزين.



من جانب آخر؛ وجه الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، نداءً عاجلًا إلى الوسطاء والجهات الضامنة لممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المستلزمات والمعدات الطبية إلى القطاع فورًا، محذرًا من كارثة إنسانية تلوح في الأفق نتيجة النقص الحاد في الموارد الصحية.

وأضاف أبو عفش، خلال مداخلته مع الإعلامية أمل الحناوي ، ببرنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم الذي وصل من مصر ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر العربي ساهم في التخفيف جزئيًا من الأزمة، لكنه لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع.



