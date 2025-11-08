قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
فيلم وين صرنا يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا
عبر محاميه .. هل أرسل كريم محمود عبد العزيز ورقة طلاق آن الرفاعي إلى منزلها؟
بسبب منشور الجلابية.. التحقيق في بلاغ ضد سمر فودة يتهمها بالتنمر
عبد العاطي يناقش مع وزير البترول جذب الاستثمارات الأجنبية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 8-11-2025
أسامة ربيع: زيادة الحمولة والعائد الدولاري لقناة السويس عن العام الماضي
فن وثقافة

فيلم وين صرنا يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي

درة
درة
قسم الفن

توجت دُرّة بعد فوز فيلمها الوثائقي الطويل "وين صرنا" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار "السينما للإنسانية"، في دورة تكريمية للنجم الكبير عادل إمام. الفيلم جاء من إنتاج وإخراج دُرّة، مؤكّدًا حضورها العالمي كصانعة أعمال سينمائية مؤثرة.


منافسة قوية.. والفيلم يسطع عالميًا

جاء الفوز ضمن قسم الأفلام الروائية الطويلة في منافسة ضمّت أعمالًا عربية ودولية متميزة، ليؤكد الفيلم مكانته عالميًا بعد عروضه في مهرجانات القاهرة وبورسعيد في مصر، وقرطاج في تونس، وروتردام في هولندا، إضافة إلى عروض في إيطاليا والدنمارك وجاكرتا بإندونيسيا وعنابة بالجزائر.

إنتاج وإخراج دُرّة يكلّلان بالنجاح العالمي

جاء فوز فيلم "وين صرنا" تتويجًا لأول تجربة إنتاج وإخراج للنجمة دُرّة، التي استطاعت من خلال رؤيتها السينمائية القوية تقديم عمل عربي متميز تناول قضايا الهوية والانتماء بلغة بصرية مؤثرة، ليحصد إشادات واسعة ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز صانعات السينما العربيات على الساحة الدولية.


فيلم "وين صرنا؟".. رحلة إنسانية تُجسّد وجع الحرب وأمل النجاة

يحكي فيلم "وين صرنا؟" قصة أسرة فلسطينية ومعاناتها مع الحرب والدمار والنزوح في غزة وصولًا إلى رحلة النجاة في مصر، في معالجة إنسانية مؤثرة تجسّد واقعًا مليئًا بالألم والأمل معًا.

دُرّة تستأنف الأيام المقبلة تصوير فيلمها "الست لما"

وتستأنف دُرّة الأيام المقبلة تصوير أحدث أعمالها السينمائية "الست لما"، وهو فيلم إنساني يعكس قضايا المرأة في المجتمعات العربية، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، بينهم يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب ضيوف شرف يعززون قوة التجربة الفنية.


دُرّة تستعد لبطولة "علي كلاي" بموسم رمضان 2026

أما علي صعيد الدراما، فتستعد دُرّة لتقديم البطولة النسائية في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 أمام النجم أحمد العوضي، بمشاركة بيومي فؤاد، انتصار، محمود البزاوي، رحمة محسن، ويارا السكري، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي التي تواصل تقديم أعمال ضخمة تجمع بين القيمة الفنية والإثارة والتشويق.

درة وين صرنا أفلام درة

