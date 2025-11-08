تأهل سلة سموحة للدور نصف نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على الزمالك

حقق فريق سموحة المرتبط تحت 18 سنة رجال فوزًا مستحقًا على نظيره الزمالك بنتيجة 54-48 في مباراة العودة بدور الثمانية من دوري المرتبط، والتي أُقيمت على صالة نادي سموحة، ليحسم الفريق تأهله رسميًا إلى نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يواجه سموحة فريق الاتحاد السكندري يومي 12 ، 14 نوفمبر المقبلين على صالة برج العرب.

حضر اللقاء الدكتور "عمر الغنيمي" نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة "ماهينور سامح" عضو مجلس الإدارة، لدعم ومؤازرة الفريق خلال المباراة وتشجيع اللاعبين على مواصلة الانتصارات.

ويقود الجهاز الفني والإداري للفريق :

• دكتور أيمن الكيكي (رئيس الجهاز)

• كابتن هشام جميل (مدرب الفريق)

• كابتن محمود يسري (مساعد المدرب)

• كابتن عماد هاشم (مدير إداري)

• كابتن إسلام حبشي (نائب مدير إداري)

• كابتن هاني يحيى (إداري الفريق)

• دكتور كريم هشام (طبيب الفريق)

• كابتن عبدالرحمن قناوي (مدرب أحمال)