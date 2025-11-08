وليد صلاح الدين: الأهلي يثق في ناشئيه.. واللاعبون العائدون من المنتخبات سيستعدون سريعًا لدوري الأبطال

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية الاعتماد على لاعبي الفريق الناشئين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب يولي اهتمامًا كبيرًا بمنح الفرصة للشباب لإظهار إمكانياتهم على المستوى المحلي والقاري.

وقال صلاح الدين: «قمنا بقيد 3 لاعبين ناشئين في القائمة الإفريقية، والمدير الفني يحب منح الفرصة للناشئين، كما حدث في مباريات سابقة مع محمد عبد الله الذي قدم مستوى مميزًا أمام المصري».

الاعتماد على الناشئين

وأضاف: «نفس الأمر ينطبق على أحمد عابدين ومحمد رأفت ومحمد هيثم عبد العظيم وعمر سيد معوض ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم، والهدف أن يكون لدينا خيارات قوية على جميع الخطوط».

جدول المباريات القادمة

وتحدث مدير الكرة عن جدولة المباريات القادمة وتحدياتها، قائلاً: «بعد مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر سيتوجه أكثر من 17 لاعبًا إلى معسكرات منتخبات بلادهم، وسيعودون للفريق قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا بحوالي يومين أو ثلاثة أيام، وبعدها سنخوض مباراة في الدوري ثم مباراة أخرى في المغرب أمام الجيش الملكي».

قرعة دوري الأبطال

وعن قرعة دوري أبطال إفريقيا، أشار وليد صلاح الدين إلى أن التوازن واضح بين جميع الفرق، مؤكدًا: «البطل يجب أن يمر على جميع الفرق القوية، ونحن هدفنا التتويج بتلك البطولة، لذا أيًا كانت المجموعة، سنأخذ جميع المباريات بنفس الثقافة وروح الفوز، سواء داخل مصر أو خارجها».

وأضاف: «التركيز على الأداء والانضباط أمر حاسم، وسنعمل على استغلال كل فرصة تتاح للاعبي الفريق، سواء كانوا من الشباب أو الخبرات، لضمان جاهزية كاملة في جميع البطولات».