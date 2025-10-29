قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأجهزة الرقابية لتحقيق الشفافية
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
خالد المرتجي: من أعظم القرارات هو عودة الكابتن وليد صلاح الدين كمدير للكرة

خالد مرتجي
خالد مرتجي
باسنتي ناجي

أكد المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات التي ستقام يوم 31 أكتوبر،علي أهمية عودة الكابتن وليد صلاح الدين كمدير للكرة.

وقال خالد مرتجى عبر تصريحات إذاعية : “من أعظم القرارات اللى اتاخدت هو عودة الكابتن وليد صلاح الدين كمدير للكرة”.

وكان قد أكد المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات التي ستقام يوم 31 أكتوبر، أن التطور الكبير الذي شهدته ميزانية النادي والتي تخطت الـ8 مليارات جنيه هذا العام، يعكس جهود منظومة عمل بالكامل، وخلق أفكار تسويقية غير تقليدية، فضلاً عن الدور الإيجابي لشركات النادي، خاصة شركة الأهلي لكرة القدم التي تسهم بدرجة كبيرة في تعزيز الموارد المالية، وتساعد في الإنفاق على قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول، وفي هذا الإطار سوف يحظى ملف الاستثمار بالاهتمام الأكبر والأولوية في المجلس الجديد.

وقال مرتجى: “ستاد الأهلي الحلم الكبير بالنسبة لكل أهلاوي.. إن شاء الله سنبذل أقصى ما لدينا لاستكمال هذا المشروع.. وأتمنى في وجود هذه الكوكبة التي تضمها قائمة الكابتن الخطيب أن يتم افتتاح الاستاد في الدورة الجديدة.. أيضاً هناك فكرة إنشاء عدة فروع للأهلي في المحافظات.. هذه الفكرة بإذن الله سوف تتحول إلى واقع خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: "النادي الأهلي يستحق أن يكون في كل مكان، الأهلي كبير بأعضائه وجماهيره وتاريخه العريق".

وتابع: "الجانب الاستثماري سيكون في أولوية اهتمامنا في الدورة الجديدة، النادي الأهلي يحتاج لحجم إنفاق كبير سواء على الجانب الرياضي أو الإنشائي أو الخدمي، وهذا يستوجب تعزيز المداخيل المالية، وبالتالي لا بد من الاستثمار بأفكار غير تقليدية، وأعتقد أن الكابتن محمود الخطيب اختار مجموعة من العقليات الاستثمارية في قائمته الانتخابية، وفي مقدمتها القيمة الكبيرة ياسين منصور، والذي سيكون إضافة حقيقة لمجلس إدارة الأهلي الجديد".

وأوضح: "وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي، رجل أعمال ناجح بكل المقاييس، عقلية استثمارية رائعة، لديه فكر متطور وبيحب النادي، يؤمن بالعمل الجماعي، وكمان لديه تجارب عديدة ناجحة، انضمامه جاء في توقيت مناسب جداً، وعلاقتي الشخصية معه ممتازة، وسيكون هناك تعاون كبير بيننا لمصلحة الأهلي، وأنا سعيد بكل العناصر التي تضمها قائمة محمود الخطيب لأن جميعهم يهدف إلى خدمة ناديهم".

وقال: “نراهن على وعي أعضاء النادي، ولم نخسر الرهان عليهم ذات مرة، وواثق أنهم سيحضرون بكثافة يوم 31 أكتوبر الجاري للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة”.

وأضاف: "أتمنى أن يكون يوما في حُب الأهلي، ويكتمل النصاب القانوني ويقود نادينا لمجلس منتخب بإرادة الجمعية العمومية، النادي الأهلي يستحق أن نتحمّل لأجله ونحافظ على استقراره".

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

