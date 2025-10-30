وليد صلاح الدين يعلق على مشادته مع محمود بسيوني

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، تفاصيل مشادته مع محمود بسيوني حكم لقاء بتروجت في الدوري المصري.

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: «اللي حصل بالظبط إني منزلتش ومستحيل طبعا أقول لفظ للحكم، وكابتن محمود بسيوني مش هيلاقي حاجة يكتبها في التقرير».

وتابع: «وأنا نازل قولتله بالظبط أنت حسبت 9 دقائق وقت بدل من الضائع، في 4 أو 5 دقائق ضاعوا في إن حارس المرمى والاتنين لاعيبة وقعوا، إدينا بس حقنا، كلام منطقي وبهدوء».

وأضاف: «وأحمد عبدالقادر كان بيتكلم عن الضربة الركنية في الدقائق الأخيرة ودا حقنا أنا كان ممكن أسجل منها جول وبالتالي إديني حقي بس، وبالنسبة للحكام في حاجة إسمها رتم بيتكسر جوه المباراة كذا مرة، الفكرة مش في التوقيت بس، الأندية اللي بتلعب أمام الأهلي بيكونوا عايزين يكسرووا الرتم دا».

وواصل: «أنت حكم مش بتيقي واخد بالك وبتقولي هعوضلك في الوقت بدل من الضائع، بس حارس المرمى بيقع ليه، من غير أي حاجة، لما يعمل كدا روح أديله إنذار، الحكام لازم تفهم قصة الرتم دي، وكل فاول وضربة مرمى بتأخد وقت».



