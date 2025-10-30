بدلاء الزمالك في مواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة البدلاء استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضم مقعد بدلاء الزمالك كلا من: مهدي سليمان، ومحمود حمدي "الونش"، وأحمد فتوح، وأحمد ربيع، ومحمد شحاتة، وسيف جعفر، وعبد الحميد معالي، وعمرو ناصر، وسيف الجزيري.

وجاء التشكيل الأساسي للأبيض على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.