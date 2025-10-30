فتوح يجاور الجزيري.. بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة البدلاء في المواجهة المنتظرة أمام البنك الأهلي، والتي تقام مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد تراجع نتائجه مؤخرًا، بهدف التقدم نحو صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 18 نقطة من عشر مباريات.

في المقابل، يدخل البنك الأهلي اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 14 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار المسابقة لتحسين موقفه في الجدول.

بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي:

مهدي سليمان – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر – عبد الحميد معالي – عمرو ناصر – سيف الدين الجزيري.