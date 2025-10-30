تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي، في تمام الساعة الثامة مساءً، فى الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة دوري نايل

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - محمد إسماعيل - حسام عبدالمجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - شيكو بانزا - عدي الدباغ.