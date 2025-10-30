الغندور يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي بعد مباراة بتروجيت

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، رسالة للجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بشأن الأحداث الأخيرة من هجوم جمهور المارد الأحمر ضد حكم مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

وكتب الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شاهدت ما حدث بعد اللقاء في حق طاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي محمود بسيوني ومنتظر تقرير الحكم نفسه ومنتظر تقرير مراقب المباراة».

وأضاف: «منتظر قرار رئيس لجنة المسابقات ورابطة الأندية طالما كده بتحبوا العدالة بس يا ترى المعايير واحدة على الكل وعلى كل الجماهير ولا إيه».

وانتهت مباراة الأهلي وبتروجت بالتعادل الإيجابي 1-1، وحدثت مشادة من جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي على طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة محمود بسيوني، وكذلك هتافات جماهير الأهلي ضد بسيوني.