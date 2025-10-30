الدباغ يقود الهجوم..تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

أعلن يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عن التشكيل الأساسي لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك خلال المواجهة إلى العودة لطريق الانتصارات واستعادة نغمة الفوز من أجل الاقتراب من صدارة جدول الترتيب، بعدما تراجع في الأسابيع الأخيرة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 18 نقطة، جمعها من 10 مباريات، بعدما حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 وتلقى خسارتين، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، بعد فوزه في 3 مباريات وتعادله في 5 وخسارته مباراتين.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي على النحو التالي: