من هو التركي خليل أوموت ميلر حكم نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي

في أجواء كروية تترقبها جماهير الكرة المصرية والعربية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا تعيين الحكم الدولي التركي خليل أوموت ميلر لإدارة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، المقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

قمة نارية في أجواء عربية

تنطلق صافرة المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تُنقل عبر قناتي أون تايم سبورتس ودبي الرياضية، في لقاء يُتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا وتنظيمًا استثنائيًا يعكس قيمة الكلاسيكو المصري.

الأهلي يدخل المواجهة بعدما تجاوز سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بنتيجة (2-1)، بينما صعد الزمالك على حساب بيراميدز بعد مباراة ماراثونية حسمها بركلات الترجيح (5-4) عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

طاقم تحكيم نهائي السوبر المصري 2025:

حكم الساحة: التركي خليل أوموت ميلر

المساعد الأول: جيهون سيسيجوزال

المساعد الثاني: عبد الله بورا

الحكم الرابع: الإماراتي سهيل الملا

حكم الفيديو (VAR): المجري استيفان فاد

مساعد حكم الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو

من هو خليل أوموت ميلر؟

يُعد ميلر من أبرز حكام أوروبا في العقد الأخير، حيث بدأ مسيرته في الدوري التركي الممتاز عام 2015، قبل أن يدخل سريعًا قائمة حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي (FIFA).

قاد العديد من المباريات الكبرى في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما شارك في إدارة مباريات بطولة يورو 2024 وكأس العالم للشباب، وكان رابع حكم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025، ليصبح رابع حكم تركي يظهر في نهائي قاري بعد دوجان باباجان وأحمد شكر وكونيت تشاكير.

محطة بارزة في مسيرته مع الأهلي

سبق لميلر أن أدار مواجهة الأهلي أمام العين الإماراتي في ربع نهائي كأس القارات للأندية في أكتوبر 2024 على استاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

خلال تلك المباراة، احتسب الحكم 24 مخالفة وأشهر أربع بطاقات صفراء للاعبي العين، كما احتسب ركلة جزاء صحيحة للأهلي في الوقت بدل الضائع، لكنه تعرض لانتقادات من محللين تحكيميين بعد تجاهله طرد ياسر إبراهيم إثر تدخل على سفيان رحيمي.

حادثة الاعتداء الأشهر في تاريخ التحكيم التركي

اسم خليل أوموت ميلر ارتبط كذلك بواحدة من أكثر الحوادث صدمة في كرة القدم العالمية، بعدما تعرض لاعتداء جسدي عنيف من فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو، عقب مباراة فريقه أمام ريزا سبور في ديسمبر 2023.

كوكا وجه لكمة مباشرة للحكم داخل الملعب قبل أن ينهال عليه بعض اللاعبين بالركل، ما تسبب له في إصابات بالوجه وتورم في العين.

الواقعة أثارت غضبًا عالميًا واسعًا، ودفعـت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتنديد بما حدث، كما قرر الاتحاد التركي تجميد النشاط الكروي مؤقتًا.

وفي نهاية القضية، أصدرت المحكمة حكمًا بسجن رئيس النادي لمدة 3 سنوات و7 أشهر ومنعه نهائيًا من ممارسة أي نشاط رياضي، فيما أكد ميلر لاحقًا أنه "لن يسامح من اعتدى عليه"، واصفًا الحادث بأنه "وصمة عار في تاريخ الكرة التركية".

منع من التحكيم في السعودية بعد جدل تحكيمي

لم تخلُ مسيرة ميلر من الجدل، إذ منعت لجنة الحكام السعودية الحكم التركي من إدارة أي مباراة مستقبلية في دوري روشن، عقب أزمة أثارها خلال مباراة الهلال والشباب التي انتهت بفوز الزعيم 2-1، حيث اتهمه مسؤولو الشباب بالتأثير على النتيجة بقرارات مثيرة للجدل.

وبعد شكوى رسمية من النادي، قررت اللجنة برئاسة الإسباني مانويل نافارو إيقاف الاستعانة بميلر مستقبلًا داخل المملكة.

مسيرة دولية لافتة وقيادة لمباريات كبرى

خلال مشواره الأوروبي، أدار ميلر مباريات لكبار الأندية مثل ريال مدريد، بايرن ميونخ، آرسنال، إنتر ميلان، وبرشلونة، وتميز بأسلوبه الصارم وقدرته على التواصل السلس مع اللاعبين داخل الملعب، ما جعله من أبرز المرشحين للتحكيم في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الأهلي والزمالك.. صراع تاريخي على لقب السوبر العاشر

تحمل مباراة الغد طابعًا خاصًا كونها النهائي العاشر الذي يجمع القطبين في بطولة السوبر المصري.

يمتلك الأهلي الأفضلية التاريخية بعد تتويجه باللقب سبع مرات مقابل مرتين فقط للزمالك، ويسعى الأحمر لتعزيز رقمه القياسي بقيادة مدربه ييس توروب، بينما يطمح الزمالك بقيادة جوزيه جوميز إلى استعادة بريقه المحلي وإسعاد جماهيره الغائبة عن التتويج في البطولة منذ عام 2020.

جوائز البطولة

يحصل الفائز بلقب السوبر المصري على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، وتُمنح الأندية الأربعة المشاركة (الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا) 50 ألف دولار نظير المشاركة.