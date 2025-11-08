الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد محمد بن زايد، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد المرتقبة، وطالبهم ببذل أقصى جهد للتتويج بلقب السوبر.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية بالكرة، تم التركيز فيها على تخفيف الحمل البدني، وذلك في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وخاض لاعبو الفريق الأبيض تقسيمة قوية شهدت تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار الخططية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غداً الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.