محافظ أسوان: لدينا أكثر من 190 لجنة وجاهزون لاستقبال الناخبين.. فيديو

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن لدينا 4 لجان رئيسية في انتخابات مجلس النواب، وهي: أسوان، كوم امبو، ادفو، نصر النوبة، بها أكثر من 190 لجنة فرعية.

وأضاف محافظ أسوان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه تم عقد اجتماع موسع للوقوف على الاستعدادات النهائية لهذه اللجان وهي جاهزة بالفعل لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أن التأمين على أعلى مستوى سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الصحية بوجود سيارات الإسعاف أمام مقرات اللجان.

وتابع: نحن كجهاز تنفيذي في الدولة قمنا بدورنا في تجهيز لجان الانتخابات وفي انتظار دور المواطنين لممارسة حقهم في التصويت الانتخابي واختيار مرشحيهم في مجلس النواب.

