ديني

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية عن "إدمان السوشيال ميديا"

إيمان طلعت

شاركت مديرية أوقاف الجيزة في الندوة التثقيفية التي نظّمتها مكتبة مصر العامة بالدقي بعنوان: «إدمان السوشيال ميديا»، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ خالد خضر، مدير المديرية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، وبحضور الشيخ محسن عبدالظاهر، مدير إدارة أوقاف شمال الجيزة، والشيخ يحيي السباعي، إمام مسجد الحامدية الشاذلية.

جاءت الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية والدينية التي تنظمها مكتبة مصر العامة بالدقي، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الوقت والاستفادة منه بما يخدم الإنسان في دنياه وأخراه، والاهتمام بالوقت في ضوء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

تناول اللقاء أهمية الوقت والتحذير من إضاعته وعدم الاستفادة منه، مؤكدين أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الإنسان هو من يجعل هذه الإباحة حلال أو حرام من وجهة النظر الشرعية.

وفي ختام الندوة، شدّد الشيخ محسن، على أهمية غرس قيمة الوقت والمحافظة عليه في نفوس النشء والشباب، ودور المؤسسات الثقافية والدينية في دعم هذه القيم، بما يُسهم في بناء مجتمع تسوده الأخلاق والسلام الاجتماعي، والرقي.

نظّمت مديرية أوقاف الشرقية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، سلسلة من الندوات التوعوية بعدد من المدارس في إدارات العزيزية وههيا، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز مبادرة «صحّح مفاهيمك» التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم المغلوطة بين الطلاب والشباب، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

وتناولت الندوات مخاطر الإفراط في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على آثارها النفسية والاجتماعية، وأهمية توجيه الطلاب نحو الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في الحفاظ على العلاقات الأسرية وتنمية الوعي واستثمار الوقت فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

كما ركزت الندوات على دور المؤسسات التعليمية والمعلمين في بناء الشخصية وغرس القيم الإيجابية لدى الطلاب، بأسلوب تربوي يناسب أعمارهم ويعزّز السلوكيات السليمة.

وتأتي هذه الندوات ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز روح الانتماء واحترام الآخرين، بما يحقق أهداف مبادرة «صحّح مفاهيمك» في بناء جيل واعٍ ومثقف.

