الإنتاج الحربي: نلبي مطالب القوات المسلحة والشرطة من المعدات والآلات والأسلحة والزخائر

أكد محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإنتاج الحربي مؤسسة عظيمة وفخر لكل مصري، قائلًا: "المصانع الحربية تجعل الجميع يخرج برسالتين أولهما رسالة فخر، ورسالة إطمئنان أن بلدنا محفوظة في آمن وأمان لأن الجميع يعمل بشكل كبير".

ونوه محمد صقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن الإنتاج الحربي مؤسسة كبيرة وفخر لكل مصري، موضحًا أن هناك اهتمام للمرأة والشباب في مصانع الوزارة في تقديم أعمال شاقة كالرجال، مشددًا على أن المنتجات المدنية التي ينتجها الوزارة هوجزء مهم من عمل الوزارة، مؤكدًا أن المهمة الرئيسية للوزارة هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من المعدات والآلات والأسلحة والزخائر، إلى جانب ذلك يتم إنتاج منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية.

وتابع: "الإنتاج الحربي يشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها، الوزارة كان بها ماكينات معطلة وخلال سنوات دخلت العمل والإنتاج وتصنع منتجات مهمة"، موضحًا أن الوزارة مشاركة بمنتجات عسكرية جديدة في "آيدكس 2025" ويفخر بها كل مصري، الوزارة عملت على توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.