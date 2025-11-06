وزير الإنتاج الحربي يكرم عددا من أبناء الإنتاج الحربي المتميزين

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ‏مراسم الاحتفال بعيد الإنتاج الحربى الحادى والسبعين، بحضور قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والقيادات العمالية وعدد من العاملين يمثلون كافة الشركات والوحدات التابعة، وجاء ذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

كرم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاحتفالية بتكريم عدد من أبناء الإنتاج الحربي المتميزين فى أداء عملهم بكافة المجالات والذين يعملون بشكل دؤوب من أجل تحقيق أهداف شركاتهم ووحداتهم.

تشجيع جميع العاملين

وأكد «صلاح الدين» أن هذا التكريم هو نتاج لما بذله هؤلاء العاملين من مجهودات خلال العام وتحفيزاً وتشجيعا لجميع العاملين بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة لتقديم المزيد من الجهد لتحقيق أفضل أداء وإنتاجية بما يعود بالتقدم والازدهار على الإنتاج الحربى ويحقق تنمية مستدامة للوطن.

كما تم تكريم أحد قيادات الإنتاج الحربي السابقين الذين بذلوا جهوداً إستثنائية خلال فترة تواجدهم داخل الإنتاج الحربي من أجل رفعة شأنه والحفاظ على مكانته المتميزة بين مختلف الصروح الوطنية.