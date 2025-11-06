فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ‏مراسم الإحتفال بعيد الإنتاج الحربى الحادى والسبعين، بحضور قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والقيادات العمالية وعدد من العاملين يمثلون كافة الشركات والوحدات التابعة، وجاء ذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام .

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمته التي ألقاها خلال مراسم الإحتفال بتوجيه التهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربى بمناسبة العيد الـ ( 71 ) للإنتاج الحربي، والذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية الصنع بإحدى شركات الإنتاج الحربي وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية ( مصنع 27 الحربى )

كما تقدم الوزير بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي الأوفياء على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب للتطوير المستمر الذى يشهده قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها ، لافتاً إلى أن إستراتيجية العمل بالوزارة تعتمد على الإستثمار في العنصر البشري، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية، مؤكدًا أن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي يمثلون حجر الزاوية في العملية الإنتاجية وكذا في عملية التحديث والتطوير لقطاع الإنتاج الحربي، بما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

الإنجازات التى تم تحقيقها

وخلال الإحتفالية استعرض الوزير "محمد صلاح" أهم الإنجازات التى تم تحقيقها على الصعيدين العسكري والمدني خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التي تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة، إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، والاهتمام بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.

تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد

وأشار الوزير فى كلمته إلى الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكل الجهات التابعة، سواء الموارد المادية أو البشرية، والعمل على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بمختلف القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة، وكذا ضرورة توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات وزيادة المكون المحلي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وخلال مراسم الاحتفال بالعيد الحادي والسبعين للإنتاج الحربى، تم عرض فيلم بعنوان "طريق النجاح" ، تناول الإشارة إلى التاريخ الذي تم فيه إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية الصنع داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي ) يوم 23 أكتوبر 1954، كما تناول الدور المشرف لوزارة الإنتاج الحربى من خلال شركاتها التابعة فى يوم النصر والعزة 6 أكتوبر 1973، وما قام به رجال الإنتاج الحربى المخلصين والذين واصلو الليل بالنهار لتوفير إحتياجات القوات المسلحة من ذخائر وأسلحة ومعدات حتى تحقق النصر، واستحقت وزارة الإنتاج الحربي قلادة الجمهورية ومنحها لها بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، تقديراً لدورها العظيم فى معركة العزه والكرام.

مسيرة العمل والتصنيع

ويرصد الفيلم مسيرة العمل والتصنيع على مدار السنين حتى اصبحت وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على منظومة فريدة ومتكاملة تعمل في نطاق 5 محاور صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب، لتحقق الوزارة إنجازات ونجاحات غير مسبوقة فى تاريخها .

وأشار الوزير إلى أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي وهو حريص على التواجد داخل جميع الشركات والوحدات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع والتواصل المباشر مع العاملين للتعرف على مقترحاتهم لتطوير العملية الإنتاجية والعمل على حل كافة المشكلات التى قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية .

تكريم العاملين المتميزين

وقام الوزير " محمد صلاح " ، خلال الاحتفالية بتكريم عدد من أبناء الإنتاج الحربي المتميزين فى أداء عملهم بكافة المجالات والذين يعملون بشكل دؤوب من أجل تحقيق أهداف شركاتهم ووحداتهم، مؤكداً على أن هذا التكريم هو نتاج لما بذله هؤلاء العاملين من مجهودات خلال العام وتحفيزاً وتشجيعا لجميع العاملين بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة لتقديم المزيد من الجهد لتحقيق أفضل أداء وإنتاجية بما يعود بالتقدم والازدهار على الإنتاج الحربى ويحقق تنمية مستدامة للوطن، كما تم تكريم أحد قيادات الإنتاج الحربي السابقين الذين بذلوا جهوداً إستثنائية خلال فترة تواجدهم داخل الإنتاج الحربي من أجل رفعة شأنه والحفاظ على مكانته المتميزة بين مختلف الصروح الوطنية.

وبعد إنتهاء التكريمات ، حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على عقد لقاء صحفى مع عدد من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالصحفيين، متوجهًا إليهم بالتقدير والشكر على جهودهم الإعلامية المتميزة لتعزيز الوعي ونشر المعرفة ودورهم كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين، لنقل ما تقوم به الوزارة من أنشطة في المجالين العسكري والمدني ، مؤكداً أن الوزارة عكفت بالسنوات الأخيرة على الاستمرار في تنفيذ دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، سواء من خلال توطين تكنولوجيات تصنتيع حديثة وإنتاج منتجات جديدة أو من خلال تنفيذ بحوث مهمة لتطوير التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج المنتجات العسكرية النمطية بالشركات وإحياء صناعة منتجات كان توقف إنتاجها منذ فترة ، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات متنوعة تهدف إلى خدمة المواطنين .

وفي ختام اللقاء قام الوزير " محمد صلاح " بالرد على عدد من أسئلة الصحفيين والتي تناولت العديد من ملفات عمل وزارة الإنتاج الحربي ورؤى التطوير والخطوات التنفيذية المزمع اتخاذها لدعم مجال التصنيع العسكري والمدني بمصر، وكذلك الإستعدادات النهائية للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية ( EDEX 2025 ) ، وفى هذا الصدد اشار الوزير " محمد صلاح " إلى الإستعداد القوى الذى يتم حاليا للإعداد والتجهيز للنسخة الرابعة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والذى سوف يقام بمصر فى شهر ديسمبر المقبل ، موضحاً أن هذه النسخة سوف تشهد ظهور منتجات عسكرية جديدة تم تصميمها وتصنيعها بأيادى أبناء الإنتاج الحربى .