من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية

كريم محمد

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على التكامل مع مختلف المؤسسات والشركات المحلية والعالمية في مجالات التصنيع العسكري والمدني، وعلى رأسها مجال صناعة الإلكترونيات، بما يعزز مساعي التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وذلك استكمالا لسلسلة الجولات التفقدية المتواصلة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي المختلفة، لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع والاطمئنان على جودة العملية الإنتاجية.

حرص الوزير "محمد صلاح" على التواجد في "بنها للصناعات الإلكترونية" بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة للتأكد من مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الوزير المرور المفاجيء على الشركة (مصنع 144 الحربي) بتفقد مراحل التصنيع بخط إنتاج الشاشات بمقاساتها المختلفة وخط إنتاج التابلت، بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولًا إلى المنتج النهائي.

وخلال الجولة استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى ما إستعرضه المهندس طارق فؤاد قطب المفوض العام لشركة بنها للصناعات الإلكترونية من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وآخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة.

وحرص الوزير على عقد لقاء مع عدد من العاملين بالشركة حيث استمع إلى آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية التصنيعية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للحفاظ على المكانة الرائدة للشركة (مصنع 144 الحربي) في مجال تصنيع الإلكترونيات ودورها الحيوي لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، كما وجّه الوزير بالعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية.

وخلال لقائه بالعاملين أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات تتعلق بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية والاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي والمساهمة فى تنفيذ خطة توطين التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة المُثلى من الأصول والموارد المتاحة بالشركة والدخول في شراكات استثمارية جديدة لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن المهمة الرئيسية لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية المتطورة مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي والتردد العالي جدًا، الميكروويف، المحطات اللاسلكية، الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي الأبعاد، محطات الإعاقة الإلكترونية)، وبالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة يتم تصنيع العديد من المنتجات المدنية التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية، حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية، الحاسبات الشخصية، التابلت، اللمبات الموفرة للطاقة، شاشات العرض باستخدام الليدات فائقة الإضاءة، كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية، أنظمة التأمين والحماية من الصواعق، أنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات، البوابات الأمنية الإلكترونية، أجهزة الكشف على الحقائب، أجهزة الكشف عن المعادن، التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية، ألواح الطاقة الشمسية، شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED  وLCD) والتي يتم الحرص على إنتاجها بمختلف الأحجام، بجودة عالية وأسعار تنافسية.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

